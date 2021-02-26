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Tarihi Atlas Sineması, yeniden sanatseverlerle buluşuyor!

Tarihi Atlas Sineması, yeniden sanatseverlerle buluşuyor!
26.02.2021 09:19
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Yeşilçam Atlas Sineması'na kavuşuyor...Tarihi Atlas Sineması, yeniden sanatseverlerle buluşuyor. İçinde sinema müzesinin de yer alacağı mekan, sanat dünyasında sevinçle karşılandı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Serdar Gökhan ve ünlü yönetmen Erden Kıral, hatıralarla dolu sembol mekanın yeniden açılması nedeniyle projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Ediz Hun, “Sanata yapılan her destek ülkelerin kalkınmalarına olumlu katkı sağlar. Emeği geçenleri saygı ve minnetle kutluyorum” dedi. Kültür Bakanlığı tarafından iki yıldır restore edilen sinemanın açılışını Başkan Erdoğan yapacak.


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