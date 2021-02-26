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Şarkıcı Sibel Can yine herkesi kendisine hayran bıraktı! Sosyal medyada yorumlar havada uçuştu

Şarkıcı Sibel Can yine herkesi kendisine hayran bıraktı! Sosyal medyada yorumlar havada uçuştu
26.02.2021 08:47
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Sibel Can derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! 'Kaç yaşındasın ama hala su gibisin' yorumlarının havada uçuştuğu paylaşımda buğulu gözleriyle mest eden Sibel Can güzelliğiyle de hayran bıraktı. Kadir İnanır'ın başrolünü üstlendiği 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminden esinlenen görüntüleriyle dikkat çeken ve merak uyandıran Sibel Can, Instagram'dan yeni paylaşımlarda bulundu. Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile yeni bir müzik programında buluşan ve izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sibel Can'ın programdan görüntüsü sosyal medya gündeminde. Yaşına rağmen fit görünümü ile dikkat çeken 3 çocuk annesi usta sanatçı, bir de siyah derin yırtmaç ve dekolteli elbise giyince olanlar oldu... Sibel Can, son haliyle bir kez daha herkesi kendisine hayran bıraktı.


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