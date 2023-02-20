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Taha Duymaz'ın kardeşi paylaştı: "Nurlar içinde uyuyun canım kardeşlerim"

Taha Duymaz'ın kardeşi paylaştı: "Nurlar içinde uyuyun canım kardeşlerim"
20.02.2023 09:48 - Son Güncelleme: 20.02.2023 09:49

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Taha Duymaz'ın mezarını paylaşan kardeşi Burak Duymaz kahretti! Depremden 12 gün sonra cesetleri bulunmuştu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimler arasında ünlülerin aileleri ve akrabaları da yer alıyor. Sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla tanınan 19 yaşındaki Taha Duymaz'dan da depremin 12. gününde acı haber geldi. Taha Duymaz'ın mezarını paylaşan kardeşi Burak Duymaz palaşımlarıyla yürek sızlattı.

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