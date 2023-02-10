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TAHA DUYMAZ çıkarıldı mı? Öldü mü? AFAD enkazda! SON DURUM: ''1 kişi canlı''

TAHA DUYMAZ çıkarıldı mı? Öldü mü? AFAD enkazda! SON DURUM: ''1 kişi canlı''
10.02.2023 14:23 - Son Güncelleme: 10.02.2023 14:25

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TAHA DUYMAZ çıkarıldı mı? Öldü mü? Enkazdaki son durum ne? Hatay'da, yaşadığı köyde kendi imkanları ile sosyal medyada yemek videoları çekerek yayınlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldı. 1 milyon kişinin takip ettiği ve paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Taha Duymaz'ın hayatta olup olmadığı merak konusu. Sosyal medya fenomenleri alandan art arda paylaşımlarda bulunuyor. Enkaz alanından gelen son dakika bilgisine göre Taha'nın bulunduğu enkazda 1 kişinin canlı olduğuna dair görüntü elde edildi. AFAD ekibinin enkazda çalışmaları devam ediyor.

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