Survivor 2020'nin favori isimlerinden biriydi ama şampiyonluğu alamadı Sercan Yıldırım. Hayatlarımıza Bursaspor'un şampiyonluğundaki en önemli isimlerden biri olarak Sercan Yıldırım sonrasında soluğu Galatasaray'da almış ancak kariyeri beklenen gibi olmamıştı. Aktif futbol hayatına ara verip Survivor 2020'ye katılan Sercan Yıldırım için hayli olaylı geçmişti Survivor. Nisa Bölükbaşı'yla yaşadığı yakınlaşma, girdiği polemikler ve sergilediği üst düzey performansla Survivor tarihine damgasını vuran Sercan Yıldırım'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Saç ektiren Sercan Yıldırım'ı siz bir de şimdi görün...