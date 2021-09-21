Haberler Magazin Videoları Survivor'da Evrim Keklik'in 'hem kel hem fodul' dediği Sercan Yıldırım'dan evlilik öncesi yeni imaj! Oguzhan Koç'a benzetildi

Survivor'da Evrim Keklik'in 'hem kel hem fodul' dediği Sercan Yıldırım'dan evlilik öncesi yeni imaj! Oguzhan Koç'a benzetildi

Survivor'da Evrim Keklik'in 'hem kel hem fodul' dediği Sercan Yıldırım'dan evlilik öncesi yeni imaj! Oguzhan Koç'a benzetildi
21.09.2021 18:22
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Survivor 2020'nin favori isimlerinden biriydi ama şampiyonluğu alamadı Sercan Yıldırım. Hayatlarımıza Bursaspor'un şampiyonluğundaki en önemli isimlerden biri olarak Sercan Yıldırım sonrasında soluğu Galatasaray'da almış ancak kariyeri beklenen gibi olmamıştı. Aktif futbol hayatına ara verip Survivor 2020'ye katılan Sercan Yıldırım için hayli olaylı geçmişti Survivor. Nisa Bölükbaşı'yla yaşadığı yakınlaşma, girdiği polemikler ve sergilediği üst düzey performansla Survivor tarihine damgasını vuran Sercan Yıldırım'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Saç ektiren Sercan Yıldırım'ı siz bir de şimdi görün...


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