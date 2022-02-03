Survivor Sude gözyaşlarına boğulmuştu! Mert'in sevgilisini o isim canlı yayında ifşaladı: '4-5 aydır ilişkisi olduğunu...'

Survivor'da Mert Öcal ile Sude Burcu arasında ne oldu? 2022 All-Star izleyicileri bu sorunun yanıtını merak ediyor. TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor'da önceki akşam Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken ile Mert Öcal arasında yaşanan kavganın odağında Sude Burcu vardı ancak gelin görün ki kimse neler olup bittiğini anlamadı. Anlaşılan tek şey Mert ile Sude arasında, Survivor dışında bir yakınlaşma olduğuydu. Bu kavga sonrasında Sude Burcu ile Mert Öcal'ın tatil fotoğrafları ifşa olurken, krizinin nedeninin Nisa Bölükbaşı'nın, Mert Öcal'ın bir başka Survivor yarışmacısıyla aşk yaşadığını ifşalaması olduğu ortaya çıkmıştı. Bu iddialar adayı kasıp kavururken, Survivor Panorama yorumcusu Gökhan Özdemir, Mert Öcal'ın 4-5 aylık ilişkisini ağzından kaçırdı.