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Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu: Hiçbir ticari yükümlülüğüm yokken kefil oldum

Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu: Hiçbir ticari yükümlülüğüm yokken kefil oldum
02.02.2022 19:21 - Son Güncelleme: 02.02.2022 19:24

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Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye aldığı 40 bin dolarlık yüzük olay oldu. Dinçerler, hakkında çıkan haberlerden sonra Twitter hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Ünlü iş adamı üzerine ait borçları ödediğini söylediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için restoranın konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla şirketimizi de 2019 yılında konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır."

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