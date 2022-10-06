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Survivor Berna Keklikler’den olay dans! ‘Yeniliklere heyecanlıyım’ deyip ortalığı yaktı geçti: Kelimelerle anlatılmaz...

Survivor Berna Keklikler’den olay dans! ‘Yeniliklere heyecanlıyım’ deyip ortalığı yaktı geçti: Kelimelerle anlatılmaz...
06.10.2022 23:07 - Son Güncelleme: 06.10.2022 23:07

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Berna Keklikler’den olay dans! Survivor 2022 All Star yarışmacılarından Berna Keklikler, yarışmanın ortalarında elenmiş ve sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen yarışmacı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz büstiyeri ve mini eteği ile kamera karşısına geçen Keklikler, dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Keklikler'in çok konuşulan kalça dansı, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Berna Keklikler'in o paylaşımı...

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