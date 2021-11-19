Survivor Aleyna şarkısının klibinde cüretkar pozları verdi! Estetikli hali ise olay oldu!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yerden yere vuruldu 'estetikle nasıl çirkinleşilir örneği!' Şarkısının klibinde cüretkar pozları olay... Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Yarışmada, birleşme partisindeki ses yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu ilk şarkısını çıkararak müzik kariyerine ilk adımını attı atmasına ama sen şarkısı beğenildi ne de Aleyna'nın son hali.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Aleyna Kalaycıoğlu ile 'Survivor Panorama' programının yorumcularından Gökhan Özdemir hakkında çıkan haberler, magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. Kalaycıoğlu şu sıralar ilk şarkısıyla yine gündemde.

Kemerli karakteristik burnuna estetik yaptıran ve saçlarının rengini açtıran Aleyna Kalaycıoğlu yeni şarkısının klibindeki son haliyle herkesi şoke etti. Aleyna Kalaycıoğlu sandığımızdan daha çok değişmiş olabilir.

Yarışmadayken de şarkıcı olma niyetini her fırsatta dile getiren Kalaycıoğlu dediğini yaptı. İlk şarkısını çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu klibinde açıldı da açıldı.

Şarkıcı Berkay'ın da desteğini alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun klipteki son halini görenler gözlerine inanamadı. Nerede yarışmadaki güzel genç kadın nerede estetikli Aleyna...

Sadece burun estetiği geçirdiği bilinen Aleyna Kalaycıoğlu'nun yüzündeki değişim pek beğenilmedi. Öte yandan şarkısı için de hem kötü hem de iyi yorumlar geliyor.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun geçirdiği estetik operasyonun getirdiği değişim hakkında 'Bir insan estetikle nasıl çirkinleşirin canlı örneği.', 'Ne olmuş buna dedim. Başarısız bir burun estetiği ameliyatı olmuş.', 'Mis gibi karakteristik burun ne diye yaptırırsın. Zaten güzelsin ne diye güzellik kompleksine giriyorsun,' gibi yorumların yanı sıra 'Öylesine premium bir güzelliğin var ki...', 'Hem yüz hem fizik 10 numara.' gibi yorumlar da yapıldı.

Öte yandan ilk şarkısı hakkında da sosyal medyada pek çok yorum yapıldı.

Kimileri 'kötü değil çok çok kötü, bedelini kulaklarım ödedi' gibi yorumların yanı sıra 'Seninle gurur duyuyoruz Aleyna harikasın' gibi yorumlar da yapıldı. Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakın çevresi de Kalaycıoğlu'na desteğini paylaşımlarıyla gösterdi.