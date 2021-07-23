Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ağızları açık bırakan videolu paylaşım! Tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Belki şampiyon olamadı ama Survivor en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Güzel sesiyle yarışmaya damga vuran ve şarkı çıkarmaya hazırlanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun son paylaşımları sosyal medyayı sallıyor. Dekolteli paylaşımlarıyla şaşırtan Aleyna Kalaycıoğlu bu kez de bikinili havuz paylaşımıyla ağızları bir karış açık bıraktı.