Survivor Aleyna açıldıkça açıldı bikinisiyle havuzda şov yaptı! Ünlü şarkıcıyla sevgilisi çıkan Aleyna Kalaycıoğlu Hilmicem İntepe'yle...
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Belki şampiyon olamadı ama Survivor en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Güzel sesiyle yarışmaya damga vuran ve şarkı çıkarmaya hazırlanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun son paylaşımları sosyal medyayı sallıyor. Dekolteli paylaşımlarıyla şaşırtan Aleyna Kalaycıoğlu bu kez de bikinili havuz paylaşımıyla ağızları bir karış açık bıraktı.
23.07.2021 09:23
- Son Güncelleme: 23.07.2021 09:23
Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Girdiği polemiklerle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde şarkıcı olmaya hazırlanırken diğer bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun Hollywood vari verdiği pozlar sosyal medyayı sallamıştı. Tatil için Bodrum'a giden Aleyna Kalaycıoğlu yine yaptığı paylaşımlarla gündemde.
'BODRUM MU DAHA SICAK ÇEŞME Mİ?'
'Bodrum mu daha sıcak Çeşme mi?' paylaşımıyla sosyal medyayı sallayan Aleyna Kalaycıoğlu hızını alamadı.
Havuzda yüzdüğü anları Instagram'ının hikaye bölümünden paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüsü sosyal medyayı sallamaya yetti.