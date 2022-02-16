Survivor Mert Öcal skandalıyla çalkalanıyor.... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkarken, Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Yeni bölümdeki Nisa ile Sude kavgası ve sırların ortaya döküldüğü o anlar sosyal medyanın gündemine çoktan oturdu bile.