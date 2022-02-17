Survivor Mert Sude'yle Makbule'yi birlikte idare etti ihanet yanına kar! Nisa eteğindeki taşları döktü sevgilisi Makbule öyle bir şey yaptı ki...
Survivor Mert Öcal skandalıyla çalkalanıyor.... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkarken, Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Yeni bölümdeki Nisa ile Sude kavgası ve sırların ortaya döküldüğü o anlar sosyal medyanın gündemine çoktan oturdu bile.
17.02.2022 19:22 - Son Güncelleme: 17.02.2022 19:23
Kurduğu aşk üçgeniyle Survivor 2022'ye damga vuran Mert Öcal, yarışma başladığından itibaren özel hayatıyla gündeme geliyor. Survivor 2022'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Nisa'dan sonra kuşkusuz Mert Öcal... Ünlü oyuncu ve model yarışmadaki performansı yerine özel hayatıyla gündemimizi süslüyor.
Survivor 2022 All Star'da Mert, Sevgililer günü dolayısı ile Sude'ye çiçek veriyor. Oyun öncesindeki bu hamle Nisa tarafından büyük şaşkınlıkla karşılanıyor.
Oyunun ardından Gönüllüler adasında Nisa ve Sude birbirine giriyor.