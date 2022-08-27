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Şoray Uzun’un eşi Elçin Uzun bakın kim çıktı! Meğer aynı dizi de rol almışlar…

Şoray Uzun’un eşi Elçin Uzun bakın kim çıktı! Meğer aynı dizi de rol almışlar…
27.08.2022 17:17 - Son Güncelleme: 27.08.2022 17:17

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Seksenler, Kaygısızlar, Bizim Ev, Süt Kardeşler, Ruhsar ve Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Şoray Uzun, 24 yıllık eşi v eçocukları tatilde... Çeşme'de tatillerini geçiren Uzun ailesi önceki gün deniz sefasında görüntülendi. En küçük oğullarına yüzme öğreten çift mutluluklarıyla hayran bırakırken, bir yandan da Elçin Uzun güzelliğiyle parmak ısırttı. Bakın Şoray Uzun'un 24 yıllık eşi kim çıktı. Meğer Elçin Uzun ünlü oyuncuymuş. TRT1 ekranlarında yayınlanan Ev Yapımı dizide eşiyle birilikte rol almışlar...

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