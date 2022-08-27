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Masterchef Danilo Zanna yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı!

Masterchef Danilo Zanna yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı!
27.08.2022 18:21 - Son Güncelleme: 27.08.2022 18:24

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MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Ekranların sevilen ismi Zanna'nın bu kez eski hali gündeme geldi. İlk sezonu hariç tüm sezonlarda yer alan Masterchef jüri üyesi Danilo Şef'in değişikliği şoke etti. Sevilerek takip edilen Danilo Şefin "Elin oğlu" isimli programdayken çekilmiş bölümlerinde saçlarının çok seyrek olduğu resmen ortaya çıktı. İşte Danilo Zanna’nın yıllar içindeki değişimi…

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