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Songül Karlı’dan olay poz! Frikik kraliçesi göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! “3 kere küçülttüm” demişti...

Songül Karlı’dan olay poz! Frikik kraliçesi göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! “3 kere küçülttüm” demişti...
16.11.2022 10:55

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Hem iş hem özel hayatı ile yıllarca adından söz ettiren Songül Karlı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozu yayınlayan Karlı, kısa sürede Instagram'a damga vurdu. Verdiği bir röportajda "Göğüslerimi 3 kere küçülttüm" diyen Karlı'nın paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

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