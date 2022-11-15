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Haberler Magazin 49’luk Songül Karlı’dan olay poz! Frikik kraliçesi göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sosyal medya çalkalandı! “3 kere küçülttüm” demişti...

49’luk Songül Karlı’dan olay poz! Frikik kraliçesi göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sosyal medya çalkalandı! “3 kere küçülttüm” demişti...

Hem iş hem özel hayatı ile yıllarca adından söz ettiren Songül Karlı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozu yayınlayan Karlı, kısa sürede Instagram'a damga vurdu. Verdiği bir röportajda "Göğüslerimi 3 kere küçülttüm" diyen Karlı'nın paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
15.11.2022 18:43 - Son Güncelleme: 15.11.2022 18:43
49’luk Songül Karlı’dan olay poz! Frikik kraliçesi göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sosyal medya çalkalandı! “3 kere küçülttüm” demişti...

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına giren Songül Karlı, hem iş hem özel hayatıyla sıkça adından söz ettirdi.

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49’luk Songül Karlı’dan olay poz! Frikik kraliçesi göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sosyal medya çalkalandı! “3 kere küçülttüm” demişti...

Açıklamalarıyla da dikkat çeken Karlı, özellikle göğüs estetiği ile ilgili söyledikleriyle günlerce magazin gündeminde yer aldı.

49’luk Songül Karlı’dan olay poz! Frikik kraliçesi göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sosyal medya çalkalandı! “3 kere küçülttüm” demişti...

Üç kez bıçak altına yatan Karlı'nın günlerce konuşulan ifadeleri ise şöyleydi: "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı. Altı oluyor, üstten fermuar çekilmiyordu.

49’luk Songül Karlı’dan olay poz! Frikik kraliçesi göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sosyal medya çalkalandı! “3 kere küçülttüm” demişti...

Asistan arkadaşlar 'Allah aşkına bir git, küçült' dedi. 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum"

49’luk Songül Karlı’dan olay poz! Frikik kraliçesi göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sosyal medya çalkalandı! “3 kere küçülttüm” demişti...

Ünlü şarkıcı, son dönemlerde ise değişimi ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi.

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