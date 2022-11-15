49’luk Songül Karlı’dan olay poz! Frikik kraliçesi göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sosyal medya çalkalandı! “3 kere küçülttüm” demişti...
Hem iş hem özel hayatı ile yıllarca adından söz ettiren Songül Karlı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozu yayınlayan Karlı, kısa sürede Instagram'a damga vurdu. Verdiği bir röportajda "Göğüslerimi 3 kere küçülttüm" diyen Karlı'nın paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...
15.11.2022 18:43 - Son Güncelleme: 15.11.2022 18:43
1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına giren Songül Karlı, hem iş hem özel hayatıyla sıkça adından söz ettirdi.