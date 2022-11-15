49’luk Songül Karlı’dan olay poz! Frikik kraliçesi göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sosyal medya çalkalandı! “3 kere küçülttüm” demişti...

Üç kez bıçak altına yatan Karlı'nın günlerce konuşulan ifadeleri ise şöyleydi: "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı. Altı oluyor, üstten fermuar çekilmiyordu.