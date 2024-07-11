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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024, 11:27 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024, 11:27

Songül Karlı’dan oğluyla dans ettiği anları paylaştı! Efe'nin son halini görenler şaştı kaldı

Kariyerinin yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, özellikle sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla çok konuşuldu. Karlı, bir röportajında paylaşımlarıyla ilgili oğlunun "Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor" dediğini belirterek herkesi şaşırttı. Ünlü şarkıcı, bir kez daha sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Karlı, bu kez oğlu Efe Furkan Gümüş ile dans ettiği anları yayınladı. Efe'nin son halini görenler ise gözlerine inanamadı. Efe için "Annesinin boyunu geçmiş" yorumu yapıldı. İşte Songül Karlı'nın koca delikanlı olan oğlu...

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