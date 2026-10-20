Ataşehir’de motosiklet yayaya çarptı: Kaza anı kask kamerasında
İstanbul Ataşehir’de yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaralanan kadının yaşadığı kaza, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına motosiklet çarptı. Olay, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı'nda, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yaşandı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, olay sırasında yoldan geçen başka bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam