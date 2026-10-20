Samsun'da gökdoğan avcılarını dron ele verdi! Kaçarken bakın nasıl yakalandılar

Kaza anı, olay sırasında yoldan geçen başka bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına motosiklet çarptı. Olay, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı'nda, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yaşandı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.