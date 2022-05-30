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Songül Karlı vücudunu saran sahne kıyafetiyle sosyal medyayı salladı!

Songül Karlı vücudunu saran sahne kıyafetiyle sosyal medyayı salladı!
30.05.2022 01:06 - Son Güncelleme: 30.05.2022 01:10

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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında yer alan Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Art arda paylaşımda bulunan Karlı, ilk olarak meslektaşı Selami Şahin ile verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Bir festivalde sahne alan Karlı, daha sonra ise derin göğüs dekolteli, vücudunu saran elbisesi ile çekilen pozlarını yayınladı. Ünlü türkücünün paylaşımları sosyal medyada yine büyük ses getirdi. Öte yandan Karlı, fit haliyle dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran paylaşımları...

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