Songül Karlı derin göğüs dekolteli kıyafetiyle sahnede döktürdü!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, bu kez sahne kostümü ve performansıyla adından söz ettirdi. Vücudunu saran derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesi ile sahne alan şarkıcı, hem coştu hem coşturdu. Karlı, 'Bir Sivaslı Uğruna' adlı parçayı seslendirdiği anları kayıt altına alıp sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Gri parlak elbisesi ile kıvıran şarkıcı, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...