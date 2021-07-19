Songül Karlı bikinisini giydi sere serpe uzandı! Frikik kraliçesi göbek atıp çılgınca eğlendi

Songül Karlı bikinisini giydi sere serpe uzandı yetmedi bir de göbek attı! Frikik kraliçesi yine yaptı yapacağını... Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, Instagram'dan bikinili hali ile takipçilerinin karşısına çıktı. Kız arkadaşları ile eğlendiği anlardan paylaşımlarda bulunan Songül Karlı, siyah bikinili halleriyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıl bikini frikiki ile adından söz ettiren Songül, fit hali ile görenleri şaşırttı. Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı'nın yaşı ise merak konusu oldu.