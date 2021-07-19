Haberler Video Magazin Videoları Songül Karlı bikinisini giydi sere serpe uzandı! Frikik kraliçesi göbek atıp çılgınca eğlendi

Songül Karlı bikinisini giydi sere serpe uzandı! Frikik kraliçesi göbek atıp çılgınca eğlendi

Songül Karlı bikinisini giydi sere serpe uzandı! Frikik kraliçesi göbek atıp çılgınca eğlendi
19.07.2021 10:34
Ana Sayfa 02:41
Aksaray'da korkunç kaza! Acı...
Ana Sayfa 00:33
"Özür dilemeseydim,...
Ana Sayfa 00:33
Survivor Aleyna'yı tutabilene...
Ana Sayfa 00:29
Emekliye intibak yasası son...
Ana Sayfa 06:03
Katil tutuklandı 'hamileyim'...
Ana Sayfa 01:31
Acımasız baba tavana asıp...
Ana Sayfa 01:28
Zehirli mantar kabusu! 5...
Ana Sayfa 02:00
İzmir'de omuz atma kavgasında...
Ana Sayfa 01:56
Kurbanlık facia! Dana kuyuya...
Ana Sayfa 05:44
Büşra Büyükşen konuştu:...
Ana Sayfa 00:15
Acun yeni sevgilisiyle...
Ana Sayfa 00:25
Merkel'in veliahtı Laschet'ten...

Songül Karlı bikinisini giydi sere serpe uzandı yetmedi bir de göbek attı! Frikik kraliçesi yine yaptı yapacağını... Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, Instagram'dan bikinili hali ile takipçilerinin karşısına çıktı. Kız arkadaşları ile eğlendiği anlardan paylaşımlarda bulunan Songül Karlı, siyah bikinili halleriyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıl bikini frikiki ile adından söz ettiren Songül, fit hali ile görenleri şaşırttı. Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı'nın yaşı ise merak konusu oldu.


Magazin Videoları