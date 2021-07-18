Haberler Video Magazin Videoları <a href="/index/mehmet-ali-erbil?type=2" class="">Mehmet Ali Erbil</a>'in eski eşi <a href="/index/nergis-kumbasar?type=2" class="">Nergis Kumbasar</a> ile havuz keyfi! Kızları Yasmin Erbil de yanlarında...

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi! Kızları Yasmin Erbil de yanlarında...

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi! Kızları Yasmin Erbil de yanlarında...
18.07.2021 17:46 - Son Güncelleme: 18.07.2021 17:46
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Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şovmen yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile zor günler geçiriyordu ancak kötü günler geride kaldı. 5 kez nikah masasına oturan Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil ile tatilde. İşte Mehmet Ali Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar ve kızları Yasmin'in havuz keyfi...


ONLAR AYRILSALAR DA BERABERLER!

Yaz geldi ve magazin dünyasının ünlü isimleri tatil sezonunu açtı. Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi sosyal medyayı salladı.

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