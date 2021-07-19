Songül Karlı bikinisini giydi sere serpe uzandı yetmedi bir de göbek attı! Frikik kraliçesi yine yaptı yapacağını görenler şok oldu

FİT SONGÜL'DEN ÇOK KONUŞULAN KARELER!

Songül Karlı bikinisini giydi sere serpe uzandı yetmedi bir de göbek attı! Frikik kraliçesi yine yaptı yapacağını... Her paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başaran Songül Karlı geçtiğimiz yaz magazin gündemine damga vurmuştu.