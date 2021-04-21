SON DAKİKA: Survivor’da kim elendi? Adaya veda eden isim belli oldu

Gündemde pek çok kişi Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve araştırıyor. TV8’in fenomen yarışmasında yine heyecan dolu bir ada konseyi gerçekleşiyor ve bir kişi hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Peki SMS birincisi kim oldu, Survivor’a kim veda etti? Diğer yandan oynanan iletişim ödülü için Ünlülüler ve Gönüllüler takımları kıyasıya mücadele etti. Peki 20 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte konuya ilişkin bilgiler!

Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? SMS birincisi kim oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yine heyecan dolu bir mücadele sergilenen Survivor'da çok önemli olan iletişim oyunu için mücadele verildi. Diğer yandan heyecan dolu ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı elenen ismi açıklıyor. İşte Survivor'a bu hafta veda eden kişi…

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim gönüllüler takımından Hanzede olmuştu. Bu hafta ise hem ünlüler hem de gönüllüler eleme adayı çıkardı. 20 Nisan'da Survivor'a veda eden isim Reşat oldu!

20 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor dokunulmazlık oyunlarının ilkini kaybeden gönüllüler, ilk eleme adayı olarak Dora'yı çıkarmıştı. İkinci oyunu ise ünlüler takımı kaybetti ve eleme potasına bir isim gönderdi. En çok oyu alan İlayda ikinci eleme adayı oldu.

SURVİVOR SULTAN REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.