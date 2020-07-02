Sinem Kobal'ın son hali hayran bıraktı! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımı

02.07.2020 19:17

Sinem Kobal'ın hamileliği hayranları tarafından anbean takip ediliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan 32 yaşındaki anne adayı Sinem Kobal'ın bir isteğini iki etmeyen eşi Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde eşine tatil jesti yaparak Marmaris'teki butik bir otelin 2 odasını kapatmıştı. İmirzalıoğlu bu kez de rotayı Çeşme'ye çevirdi. Denize sıfır, gözlerden uzak bir bungalov ev kiralayan Kenan, fotoğraflarının çekilmesini engellemek için de otel yönetiminden önlem almasını rica etti. 5 aylık hamile olan ve kız bebek dünyaya getireceği bilinen Sinem Kobal ise sosyal medyadan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. İşte tatilden yeni fotoğraf paylaşan hamile Sinem Kobal'ın son hali...