Sinem Kobal'ın son hali hayran bıraktı! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımı

Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. 5 aylık hamile olan Sinem Kobal, Muğla Selimiye'de tatil yapıyordu. Kenan İmirzalıoğlu kızlarına 5 aylık hamile olan eşi Sinem Kobal'ın tatilde rahat etmesi için hiçbir masraftan kaçmayan İmirzalıoğlu, tatil rotasını Çeşme'ye çevirdi.

Her paylaşımında karnını görmek için heyecanlanan hayranlarına Kobal'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Her ne kadar fotoğraflarda yüzünü göstermese de Sinem Kobal'ın yaptığı her paylaşım dikkat çekiyor.