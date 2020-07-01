Sinem Kobal'ın son hali hayran bıraktı! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımı
Sinem Kobal'ın hamileliği hayranları tarafından anbean takip ediliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan 32 yaşındaki anne adayı Sinem Kobal'ın bir isteğini iki etmeyen eşi Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde eşine tatil jesti yaparak Marmaris'teki butik bir otelin 2 odasını kapatmıştı. İmirzalıoğlu bu kez de rotayı Çeşme'ye çevirdi. Denize sıfır, gözlerden uzak bir bungalov ev kiralayan Kenan, fotoğraflarının çekilmesini engellemek için de otel yönetiminden önlem almasını rica etti. 5 aylık hamile olan ve kız bebek dünyaya getireceği bilinen Sinem Kobal ise sosyal medyadan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. İşte tatilden yeni fotoğraf paylaşan hamile Sinem Kobal'ın son hali...
Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. 5 aylık hamile olan Sinem Kobal, Muğla Selimiye'de tatil yapıyordu. Kenan İmirzalıoğlu kızlarına 5 aylık hamile olan eşi Sinem Kobal'ın tatilde rahat etmesi için hiçbir masraftan kaçmayan İmirzalıoğlu, tatil rotasını Çeşme'ye çevirdi.
Her paylaşımında karnını görmek için heyecanlanan hayranlarına Kobal'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Her ne kadar fotoğraflarda yüzünü göstermese de Sinem Kobal'ın yaptığı her paylaşım dikkat çekiyor.