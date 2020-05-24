Sinem Kobal son haliyle beğeni rekoru kırdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın bebeğinin adı ise...

24.05.2020 14:21

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, bebek sevinci ile gündemden düşmüyor. 5 aylık hamile olan Sinem Kobal, Instagram'dan bayram mesajı yayınladı. Evinde çekildiği fotoğrafı paylaşan Sinem Kobal'ın son hali magazin gündemine bomba gibi düştü. 32 yaşındaki Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu, güzel oyuncuya 150 bin liralık saat hediye etti ve bebeğinin odası için 100 bin lira bütçe ayırdı. Kayınvalide Yıldız İmirzalıoğlu ise Ankara'daki çiftliklerinden, dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor. Peki bu süreçte hamile olan Sinem Kobal'ın son görüntüsü nasıl oldu? İşte kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Sinem Kobal'ın son hali...

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, son halini paylaştı, magazin gündeminde en çok konuşulan isim oldu. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan ve 5 aylık hamile olan Sinem Kobal, Instagram'dan Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Selfie çeken güzel oyuncunun hamileliği ile daha güzelleştiği yönünde yorumlarda bulunuldu.

Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programının haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmezken; İmirzalıoğlu'nun ailesi de gelinleri Sinem'in üzerine titriyor.