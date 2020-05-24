Haberler Galeri Magazin Sinem Kobal son haliyle beğeni rekoru kırdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın bebeğinin adı ise...

Sinem Kobal son haliyle beğeni rekoru kırdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın bebeğinin adı ise...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, bebek sevinci ile gündemden düşmüyor. 5 aylık hamile olan Sinem Kobal, Instagram'dan bayram mesajı yayınladı. Evinde çekildiği fotoğrafı paylaşan Sinem Kobal'ın son hali magazin gündemine bomba gibi düştü. 32 yaşındaki Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu, güzel oyuncuya 150 bin liralık saat hediye etti ve bebeğinin odası için 100 bin lira bütçe ayırdı. Kayınvalide Yıldız İmirzalıoğlu ise Ankara'daki çiftliklerinden, dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor. Peki bu süreçte hamile olan Sinem Kobal'ın son görüntüsü nasıl oldu? İşte kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Sinem Kobal'ın son hali...

24.05.2020 14:08 - Son Güncelleme: 24.05.2020 14:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





