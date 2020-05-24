Haberler Galeri Magazin Sinem Kobal son haliyle beğeni rekoru kırdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın bebeğinin adı ise...

Sinem Kobal son haliyle beğeni rekoru kırdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın bebeğinin adı ise...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, bebek sevinci ile gündemden düşmüyor. 5 aylık hamile olan Sinem Kobal, Instagram'dan bayram mesajı yayınladı. Evinde çekildiği fotoğrafı paylaşan Sinem Kobal'ın son hali magazin gündemine bomba gibi düştü. 32 yaşındaki Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu, güzel oyuncuya 150 bin liralık saat hediye etti ve bebeğinin odası için 100 bin lira bütçe ayırdı. Kayınvalide Yıldız İmirzalıoğlu ise Ankara'daki çiftliklerinden, dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor. Peki bu süreçte hamile olan Sinem Kobal'ın son görüntüsü nasıl oldu? İşte kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Sinem Kobal'ın son hali...

24.05.2020 14:08 - Son Güncelleme: 24.05.2020 14:33
Sinem Kobal son haliyle beğeni rekoru kırdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın bebeğinin adı ise...

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, son halini paylaştı, magazin gündeminde en çok konuşulan isim oldu. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan ve 5 aylık hamile olan Sinem Kobal, Instagram'dan Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Selfie çeken güzel oyuncunun hamileliği ile daha güzelleştiği yönünde yorumlarda bulunuldu.

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Sinem Kobal son haliyle beğeni rekoru kırdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın bebeğinin adı ise...

Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programının haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmezken; İmirzalıoğlu'nun ailesi de gelinleri Sinem'in üzerine titriyor.

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Sinem Kobal son haliyle beğeni rekoru kırdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın bebeğinin adı ise...

Sinem Kobal'ın dinç beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.

Sinem Kobal son haliyle beğeni rekoru kırdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın bebeğinin adı ise...

Öte yandan çift, bebek odası için hazırlıkları sürdürürken Sinem Kobal da güne gebelik yogası yaparak başlıyor. İlerleyen saatlerde ise yürüyüş ve gebelik pilatesi yaparak bedenini ve zihnini doğum için hazırlıyor.

Sinem Kobal son haliyle beğeni rekoru kırdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın bebeğinin adı ise...

Sinem Kobal, önümüzdeki günlerde gebelik koçu olan bir hemşireden anneliğe ve bebek bakımına dair bütün detayları öğrenecek. Alacağı online derslerle bilgilerini pekiştirecek. İkilinin sevenleri, bebeklerine koyacakları ad konusunda çifti mesaj yağmuruna tutarken önde giden ad Kobal'ın efsane dizisine gönderme ile "Selena" oldu. Kimi takipçiler ise "Selena olmaz Selen olsun" diyor.

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