PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 09:02

Sinem Kobal minik kızı Leyla’yı ilk kez paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne olan Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kızlarını gözlerden uzak büyüten Kobal, Leyla'nın ilk adımlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken minik Leyla sosyal medyayı salladı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızı Leyla'nın ilk adımları...

SIRADAKİ VİDEO
Kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli'ye hastane odasında evlilik yıldönümü sürprizi!
26.07.2023Çarşamba
Usta oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
26.07.2023Çarşamba
Sinem Kobal minik kızı Leyla’yı ilk kez paylaştı! Sosyal medya onu konuştu
26.07.2023Çarşamba
Yeşilçam'ın ünlü aktörü Yılmaz Gruda hayatını kaybetti! Acı haberi menajeri duyurdu
26.07.2023Çarşamba
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’un eski nişanlısı Burak Kalfa’dan açıklama geldi! Şiddet iddiasının ardından ilk hamle...
25.07.2023Salı
Bunlar da Var
400 bin TL’lik “deyim” sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya zorlu anlar yaşattı! 13:27
Milyoner'de 400 bin TL’lik “deyim” sorusu!
26.07.2023Çarşamba
SON DAKİKA I Edirne’de askeri araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu 00:26
Askeri araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu!
26.07.2023Çarşamba
Adana’da kahvehanecinin 2 kişiyi vurduğu ve intihar ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı 02:04
Adana’daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı!
26.07.2023Çarşamba
Hava durumu 26 Temmuz 2023 Çarşamba; Yarın hava nasıl olacak? 01:16
26 Temmuz Çarşamba hava durumu!
26.07.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA