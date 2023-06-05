Sinan Özen'in itirafı yürek sızlattı!

Sinan Özen 'eşim de ilk defa duyacak, kızımın mezarlık yeri bile hazırdı" itirafı yürek sızlattı! 2016 yılında Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen'in biri kız biri erkek olan ikizleri Neva ile Sanberk bebek doğduğu günden bu yana magazin gündeminin yakından takip ettiği ünlü çocuklardan. Nedeni ise Neva bebeğin doğduktan sonra yaşadığı sağlık sorunları. İkiz çocuk babası olan Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen kızı Neva 12 ay boyunca küvözde yaşamıştı. Minicik bedeni 7 kez ameliyat görmüş, doktorların ve ailesinin mücadelesi ile hayata sımsıkı sarılmıştı. Sinan Özen, oğlu Sanberk ve kızı Neva hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 1 kg 100 gram olan kızının son ameliyattaki kritik durumunu ve yaşadığı süreci anlatan Sinan Özen, "Hakikaten diyorum ya yukarısı izin vermedikten sonra hiçbir şey olmuyor. Hani bir laf var ya kul plan yapar kader güler misali." dedi.