Simge Harbiye Açıkhava'da şov yaptı! Simge'ye en büyük destek Gülşah Saraçoğlu'ndan geldi

08.08.2020 11:59

Simge, önceki gece Harbiye Açıkhava'da ilk konserini verdi. Simge'ye en büyük destek beş yaşından bu yana arkadaşı olan modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan geldi. Saraçoğlu, güzel şarkıcı için üç ayrı kostüm hazırladı. Son hiti "Öpücem" ile büyük alkış alan şarkıcı, "Bugünü çok beklemiştim. Ölsem de gözüm açık gitmeyecek" diye konuştu...

Simge, önceki gece Harbiye Açıkhava'da ilk konserini verdi. Son hiti "Öpücem" ile büyük alkış alan şarkıcı, "Bugünü çok beklemiştim. Ölsem de gözüm açık gitmeyecek" diye konuştu...

5 Ağustos'ta ilk kez Harbiye'de konser veren Simge'ye en büyük destek beş yaşından bu yana arkadaşı olan modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan geldi. Saraçoğlu, güzel şarkıcı için üç ayrı kostüm hazırladı...