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Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural geçmişe gitti! Kızı Melisa ve oğlu Engincan ile yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural geçmişe gitti! Kızı Melisa ve oğlu Engincan ile yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyayı salladı
15.03.2021 10:59
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Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural geçmişe gitti! Kızı Melisa ve oğlu Engincan Ural ile yıllar önceki fotoğraflarını paylaşan Hakan Ural sosyal medya gündeminde...17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi Sibel Can. İlk çocukları Engincan Ural'ı 1992 yılında, ikinci çocukları Melisa'yı ise 1994 yılında kucağına aldı ünlü çift. 1999 yılında yollarını ayıran ve başka evlilikler yapan Sibel Can ile Hakan Ural'ın çocukları sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden... Engincan ve Melisa'nın çocukluk hallerini paylaşarak geçmişe giden Hakan Ural, kısa sürede gündem oldu.


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