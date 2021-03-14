Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural geçmişe gitti! Kızı Melisa ve oğlu Engincan ile yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyayı salladı
Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural geçmişe gitti! Kızı Melisa ve oğlu Engincan Ural ile yıllar önceki fotoğraflarını paylaşan Hakan Ural sosyal medya gündeminde...17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi Sibel Can. İlk çocukları Engincan Ural'ı 1992 yılında, ikinci çocukları Melisa'yı ise 1994 yılında kucağına aldı ünlü çift. 1999 yılında yollarını ayıran ve başka evlilikler yapan Sibel Can ile Hakan Ural'ın çocukları sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden... Engincan ve Melisa'nın çocukluk hallerini paylaşarak geçmişe giden Hakan Ural, kısa sürede gündem oldu.
HAKAN URAL'DAN NOSTALJİK PAYLAŞIMLAR...
Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural geçmişe gitti! Kızı Melisa ve oğlu Engincan ile yıllar önceki fotoğraflarını paylaşan Hakan Ural kısa sürede gündem oldu. İşte Sibel Can ve Hakan Ural'ın çocukları başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...
Sibel Can 1987 yılında Kervan Plak'tan ilk albümü olan "Günah Bize"yi çıkarttı. Bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. Albüm kısa zamanda satış rekorları kırdı. 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlillikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi.