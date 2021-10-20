Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural'ın panik gecesi: 2 kadınla basılınca olay çıkardı! 'Aksini yazarsanız...'

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın panik gecesi! Geçtiğimiz günlerde Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, yeni sevgilisi ile gündeme gelmişti. Önceki akşam Emirgan'da bir mekan çıkışı objektiflere takılan Engincan Ural, 2 kadınla Taksim'de bir otele girerken yakalandı. Otele mal kabulden giriş yapan Engincan, basın mensupları ile köşe kapmaca oynadı, yanındaki kadın arkadaşları ise saklanmaya çalıştı. Gazetecileri görünce ne yapacağını şaşıran Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, 'Aksini yazarsanız büyük olay çıkartırım' diyerek tehditler savurdu.