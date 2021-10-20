'Köylü güzeli' Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik şalvarıyla zeytin topladı! O hallerine beğeni yağdı

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i hiç böyle görmediniz! Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Burcu Biricik, geçen günlerde önce Ayvalık'a bağlı Küçükköy'den tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündem olmuştu. Hafta sonu soluğu Ayvalık'ta alan ünlü oyuncu, zeytin topladı. Biricik'in başında tülbent, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çekilmiş fotoğrafları ise sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncu için "Köylü güzeli Burcu" yorumları yapıldı. İşte Burcu Biricik'in o fotoğrafları...