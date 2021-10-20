Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın panik gecesi: Otele mal kabulden girdi, 2 kadınla basıldı bir de olay çıkardı! 'Aksini yazarsanız...'
Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın panik gecesi! Geçtiğimiz günlerde Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, yeni sevgilisi ile gündeme gelmişti. Önceki akşam Emirgan'da bir mekan çıkışı objektiflere takılan Engincan Ural, 2 kadınla Taksim'de bir otele girerken yakalandı. Otele mal kabulden giriş yapan Engincan, basın mensupları ile köşe kapmaca oynadı, yanındaki kadın arkadaşları ise saklanmaya çalıştı. Gazetecileri görünce ne yapacağını şaşıran Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, 'Aksini yazarsanız büyük olay çıkartırım' diyerek tehditler savurdu.
20.10.2021 10:14
- Son Güncelleme: 20.10.2021 10:18
Geçtiğimiz günlerde Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın, Zehra Çilingiroğlu'nun eski sevgilisi ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Ünlü çocukları gündemden düşmüyor...