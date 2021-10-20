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Haberler Magazin Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın panik gecesi: Otele mal kabulden girdi, 2 kadınla basıldı bir de olay çıkardı! 'Aksini yazarsanız...'

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın panik gecesi: Otele mal kabulden girdi, 2 kadınla basıldı bir de olay çıkardı! 'Aksini yazarsanız...'

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın panik gecesi! Geçtiğimiz günlerde Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, yeni sevgilisi ile gündeme gelmişti. Önceki akşam Emirgan'da bir mekan çıkışı objektiflere takılan Engincan Ural, 2 kadınla Taksim'de bir otele girerken yakalandı. Otele mal kabulden giriş yapan Engincan, basın mensupları ile köşe kapmaca oynadı, yanındaki kadın arkadaşları ise saklanmaya çalıştı. Gazetecileri görünce ne yapacağını şaşıran Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, 'Aksini yazarsanız büyük olay çıkartırım' diyerek tehditler savurdu.

20.10.2021 10:14 - Son Güncelleme: 20.10.2021 10:18
Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın panik gecesi: Otele mal kabulden girdiler 2 kadınla basıldı bir de olay çıkardı! ’Aksini yazarsanız...’

SİBEL CAN'IN OĞLU ENGİNCAN URAL'IN PANİK GECESİ

Otele mal kabulden girdi, 2 kadınla basıldı bir de olay çıkardı! Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, Emirgan'da bulunan bir mekan çıkışının ardından iki kadınla bir otele giriş yaparken objektiflere yansıdı.

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Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın panik gecesi: Otele mal kabulden girdiler 2 kadınla basıldı bir de olay çıkardı! ’Aksini yazarsanız...’

Kameraları görünce bir anda panik olan Engincan, otele mal kabul girişinden girdi.

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın panik gecesi: Otele mal kabulden girdiler 2 kadınla basıldı bir de olay çıkardı! ’Aksini yazarsanız...’

Ural'ın yanındaki kadınlar arabada saklanmaya çalıştıktan sonra gazetecilere tehditler savurdu.

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın panik gecesi: Otele mal kabulden girdiler 2 kadınla basıldı bir de olay çıkardı! ’Aksini yazarsanız...’

"AKSİ BİR ŞEY YAZARSANIZ BÜYÜK OLAY ÇIKARTIRIM!"

Engincan'ın yakın arkadaşları olduğunu belirten kadın "Mekan çıkışı çok içtik, sarhoş olduğu için arkadaşımızı evine bırakalım dedik olay bundan ibarettir. Aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım!" şeklinde konuştu.

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın panik gecesi: Otele mal kabulden girdiler 2 kadınla basıldı bir de olay çıkardı! ’Aksini yazarsanız...’

Geçtiğimiz günlerde Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın, Zehra Çilingiroğlu'nun eski sevgilisi ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Ünlü çocukları gündemden düşmüyor...

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