Şeyma Subaşı'nın hayal kırıklığı! Balayından video paylaştı yana yakıla çağrı yaptı

Amacına ulaşamadı yana yakıla çağrı yaptı! Balayındayken video paylaşan Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile 19 gün önce evlenmişti... Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eski eşlerden Şeyma Subaşı ise Mısırlı sevgilisi Meedo'yla evlendi. 2 gün 2 gece düğün yapan çift şimdilerde balayında. Sosyal medyada çok konuşulan Meedo ile Şeyma Subaşı cephesinden şaşırtan bir hamle geldi. Subaşı, balayındayken çektiği video ile, "Zor durumda herhalde" dedirtti.