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Şeyma Subaşı'nın aşk trafiği! Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı eski aşkı Guido Senia’ya geri mi döndü?

Şeyma Subaşı'nın aşk trafiği! Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı eski aşkı Guido Senia’ya geri mi döndü?
02.11.2021 19:05
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Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile kriz yaşayan Şeyma Subaşı, yine sağ gösterip sol vurdu. Subaşı, önceki gün eski aşkı olan İtalyan DJ Guido Senia’nın partisine katıldı. Genç kadının aşk trafiği “Şeyma daldan dala” dedirtti.

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Şeyma Subaşı'nın aşk trafiğine yetişmek neredeyse imkansız hale geldi! Geçtiğimiz aylarda ayrılık yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşkına 2. kez şans veren Subaşı'dan önceki gün şaşırtan bir hamle geldi.

Sevgilisi Meedo'dan ayrıldığı konuşulan ünlü sosyal medya fenomeni, önceki gün eski sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia'nın New York'ta düzenlediği partiye katıldı.

Bir arkadaşının parti görüntüsüne yer verdiği videonun etiketine hem Subaşı'yı hem de Guido'yu etiketlemesi ikilinin yan yana olduğunu ortaya çıkardı.

Guido Siena, geçtiğimiz günlerde de Şeyma Subaşı'nın paylaştığı bir fotoğrafının altına yorum yaparak kızı Melisa'nın doğum gününü kutlamıştı.

Daha Instagram sayfasında Alsaloussi ile fotoğrafları duran Subaşı'nın vakit kaybetmeden eski sevgilisiyle partide buluşup eğlenmesine "Şeyma daldan dala" yorumları yapıldı.

Şeyma Subaşı, ayrılık sonrası eski sevgilisi Guido'nun yanına koştu.

Ayrılık rüzgarı...

Guido'ya koştu...

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