Şeyma Subaşı'dan '125 Bin TL Nafaka Yetiyor mu?' sorusuna şaşırtan cevap! | Video 10.12.2019 11:48

Acun Ilıcalı ile uzun süreli ilişkisini Fransa'da görkemli bir törenle evlenerek taçlandıran Şeyma Subaşı, 1 yıl 2 aylık süren evliliğin ardından Silivri’de jet hızıyla Ilıcalı'dan boşanmıştı. Jet boşanmanın ardından bugüne kadar süregelen Şeyma Subaşı'nın boşanmadan sonra Acun Ilıcalı'dan aldığı nafaka konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kendine YouTube kanalı açan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Subaşı'na ''Aldığınız nafaka yetmiyor mu? Tek geliriniz bu mu?'' soruları yöneltildi. İşte Subaşı'nın nafaka soruları hakkında yaptığı açıklamalar...

Şeyma Subaşı, YouTube kanalında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. İşte Şeyma Subaşı'na sorulan nafaka soruları ve cevapları...

- "Tek gelirin sadece nafaka mı?"

En çok konuşulan konu bu. Herkesin konuştuğu, takıldığı bir olay. Neden bu kadar takılıyorlar? Sonuçta ben ortak çocuğumuzun olduğu ve 10 sene birlikte olduğum bir adamdan nafaka alıyorum. 18 yaşımdan 28 yaşıma kadar hayatını ona adamış, ona aşık olmuş bir kadınım ve 6 yaşında bir çocuğumuz var. Boşanan herkes gibi nafaka alıyorum.

- "Peki nafaka yetmiyor mu?"

Yetmeme gibi bir ihtimal yok. Çok şükür yetiyor. Benim ayrıca kazandığım para var. Tek gelirim nafaka değil. Bizim Acun'la iletişimimiz sadece o değil. Bunun arkasında bilinmeyen bazı şeyler var. Herkes rakamsal olarak nafakaya takılıyor ama bilmediğiniz şeyler var. Siz benim günahımı almaya devam edin.