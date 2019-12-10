Kafesi kapanan Şeyma Subaşı'dan şok sözler: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyorum 10.12.2019 11:44

Acun Ilıcalı ile uzun süreli ilişkisini evlilikle taçlandıran ancak bu mutluluğu sadece 1 yıl süren ünlü fenomen Şeyma Subaşı, bu kez namaz açıklamalarıyla gündeme geldi. Şeyma Subaşı, Youtube kanalından yaptığı yayınla çok konuşuldu. Bir süredir Bebek'te bulunan kafesinin kapanacağı konuşulan Subaşı, iddiaları yalanlamıştı ancak önceki gün Healthyish'in kepenkleri indi. Şeyma Subaşı, bu gelişme üzerine Youtube kanalından açıklamalarda bulundu. Şeyma Subaşı'nın namaz açıklaması ise herkesi şoke etti! İşte Şeyma Subaşı'nın Youtube açıklamaları...

Şeyma Subaşı Youtube kanalından açıklamalarda bulundu. Uzun bir süredir Bebek'te bulunan kafesinin kapanacağı iddia edilen Şeyma Subaşı, her defasında bu iddiaları yalanlamıştı ancak dün kafenin kepenkleri indirildi. Şeyma Subaşı, Youtube kanalından yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

Bir süredir Youtube kanalı üzerinden yayın yapan Şeyma Subaşı, dün kafesini kapatacağı iddialarıyla çok konuşulmuştu. Son videosunda da takipçilerinin sorularını yanıtlayan Subaşı, Healthyish'in kepenk indirmesi ve battığı yönündeki soru üzerine açıklama yaptı.

Subaşı açıklamasında, "Bütün dürüstlüğümle cevaplıyorum. Ben 1,5-2 sene önce hangi ülkeye gittiysem hep sağlıklı yaşama kafasında yaşayan biriydim. 6-7 yıldır gittiğim marketler ve kafelerde gördüğüm şeylere ilgili bir insan haline döndüm. Bundan 2 sene önce Acun'a bunu bir proje olarak sundum. Kafenin isminden, menülerindeki bütün renklerine, her şeyine benim kadar karar verdim. Ardından ekiple beraber, benim emeğim olan bir restoran kafe açtık. Bu başta gerçekten çok güzel gitti. Bunda tabi ki benim ünlü olmam, Acun'un ünlü olmasının payı büyüktü. Bundan 3-4 ay sonra da bu böyle devam etti.

'KAFENİN ENERJİSİ DÜŞTÜ'

Benim yaz olayım başladı, Nisan ayından itibaren Miami'ye uzun süre gittim. Ondan önce de Tulum'da kaldım. Sonra sürekli yurt dışı oldu. Kafe restoran işinde, eğer sen başında olmazsa asla işleyemez. Bizde ki şansızlık diyelim ama aslında çok da değil. Benim sürekli yurt dışına çıkmam, kafenin enerjisini düşürmüş oldu. Ben kafede olduğum zaman çalışanlara enerji veriyordum, benim enerjimle onlar yükseliyorlardı. Ben oradan çıktığımda, orası personelinden yemeğine kadar biz de kalitesel değil de enerjisel düştü.

'KİRAMIZ ÇOK YÜKSEK'

Bir de gerçekten ama gerçekten kiramız çok yüksek. Alkol de satmıyoruz. Yaklaşık 80 bin TL kirası olan bir yer. Bu para çıkıyor ama benim cebime bir şey girmiyor. Bir şeyin içine girmek kadar, doğru yerde çıkmak da bence doğru bir adımdır.

'KAPATACAĞIZ'

Başka projeler yapmayı düşünürken bir yandan sosyalleşme bir yandan yurt dışı derken ben Healthyish eşittir Şeyma Subaşı olarak orada kalamam. Ben bunu gördüm. Eğer ben sadece orada öyle duracaksam Şeyma Subaşı bir kafe sahibi olarak duracaksam evet devam ederim kazanırım, yaparım da. Ama ben bu değilim. Biz de mantıklı bir şekilde düşündük ve şu anda bakıyoruz ama herhalde kapatacağız gibi görünüyor" dedi.

Şeyma Subaşı, bu açıklamalarının ardından namaz açıklamalarıyla herkesi şoke etti! Subaşı, 2 yıl önce de namazla ilgile gelen sorulara "Vakit bulamadığım için kılamıyorum." demişti. Şeyma'ya, "Namaz kılıyorum demiştin, bıraktın mı?" sorusu tekrar soruldu.

"AİLEM 5 VAKİT NAMAZINDA"

Şeyma'nın, namazla ilgili açıklamaları şöyle: "Bu çok uç noktalar gibi görünüyor bence de. Çok ağladım. Benim ailem, beş vakit namazında insanlar. Annem hayatında ağzına içki sürmemiş. Biz akrabaları çok dindar bir aileyiz. Hiç öyle göstermesem de. Ben Allah'a çok inancı olan biriyim. Melisa'yı da öyle yapıyorum.

"KUR'AN'IN YARISINI BİTİRDİM"

O dönem çok ağladım üzüldüm, çok Allah'a sığındım. Yarı Kur'an bitirdim, Kur'an-ı okudum. Bu kalple alakalı olan bir şey. Namaza başladım, içki içmiyordum. Bu kadar karnım vardı abdest alıyordum. Son iki haftamda oturarak namaz kılıyordum. Namaz kılarak doğuma gittim.

"HAYAT ŞARTLARI, NAMAZ KILAMIYOR OLDUM"

Çok yorum yapacaklar biliyorum. Hayat şartları, bulunduğumuz durum, bu hayat; namaz kılamıyor oldum. Allah inşallah nasip eder tekrar. Her sabah teşekkür ederim Allah'ım diyen bir insanım."