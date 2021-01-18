Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını görücüye çıkarınca olanlar oldu! 'Anladık şeyh oğluyla birliktesin'

Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını görücüye çıkarınca olanlar oldu! Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olduğu iddia edilen Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram'dan sevgilisiyle pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Kızı Melisa'nın da yanında olduğu görülen paylaşımlarda Şeyma Subaşı son olarak sevgilisinin lüks araçlarını sergiledi. Şeyma Subaşı'nın bu hareketi sosyal medyada büyük tepki aldı. Kimileri Subaşı'nı sert bir dille eleştirirken, kimileri de 'Anladık şeyh oğluyla birliktesin' yorumlarında bulundu. İşte Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin lüks araçları...

Tatil için gittiği Miami'den ev aldığını duyuran Şeyma Subaşı, sevgilisini artık saklamıyor. Son olarak lüks marka saati ile gündeme gelen Şeyma Subaşı, tepki çeken bir paylaşıma daha imza attı. Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını görücüye çıkarınca olanlar oldu! Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olduğu iddia edilen ohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını paylaşınca sosyal medyadan tepki gecikmedi.

Gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı şimdi de sevgilisinin lüks araçlarını sergiledi. Sevgilisinin arabasıyla uğraştığı anları paylaşan Şeyma Subaşı'na sosyal medyada, 'Anladık şeyh oğluyla birliktesin' yorumları yapıldı.