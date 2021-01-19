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Okan Karacan'dan üzen paylaşım! Koronavirüse yakalanan Okan Karacan hastane odasında gözyaşlarına boğuldu...

Okan Karacan'dan üzen paylaşım! Koronavirüse yakalanan Okan Karacan hastane odasında gözyaşlarına boğuldu...
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Okan Karacan'dan üzen paylaşım! Koronavirüse yakalanan Okan Karacan Instagram'dan paylaştığı videoda gözyaşlarına boğuldu. 10 gün önce koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan, hasta yatağından cihaza bağlı olmadan nefes almanın çok güzel bir şey olduğunu anlattı. İşte Okan Karacan'ın son hali...


Okan Karacan'dan üzen paylaşım! Koronavirüse yakalanan Okan Karacan Instagram'dan paylaştığı videoda gözyaşlarına boğuldu. 10 gün önce durumu ağırlaşınca apar topar evine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Okan Karacan'ın sağlık durumu nasıl? İşte Okan Karacan'ın hayranlarını üzen son hali...

10 gün önce sosyal medya hesabından, "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi. Ayrıca Okan Karacan yaptığı paylaşımda kısa bir video da kullandı. Özel kıyafetler giymiş sağlık görevlileri tarafından ambulansa bindirilen Karacan, "Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye gidiyorum. Sağ olsun sağlık görevlileri geldi aldılar beni" ifadelerini kullanan Okan Karacan, yeni bir paylaşımda bulundu.

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