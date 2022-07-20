Şeyma Subaşı bağıra çağıra kavga etti! 'Hayatıma kimse karışamaz'

Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor. Son günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştığı konuşulan genç kadın, iddialara göre geçtiğimiz günlerde bir mekanda karşılaştığı eski eşi Acun Ilıcalı ile herkesin içinde tartıştı.

Henüz kavganın sebebi bilinmezken genç kadının adı şimdi de Bursa tekstilci Selim Şankaya ile anıldı.

"SEN KİM OLUYORSUN!"

Şeyma'nın Bodrum tatilinde iş adamına ait yatta görüntülenmesi, dedikoduları alevlendirdi.

Şeyma Subaşı'nın önceki gün de bir mekanda ablası Kübra Açıl ile telefonda bağıra çağıra kavga ettiği söyleniyor.

Dedikodulara göre, bir çocuk annesi genç kadın özel hayatı nedeniyle kendisini uyaran ablasına "Hayatıma kimse karışamaz. Sen kim oluyorsun!" diye bağırdı.

Şeyma, ablasıyla telefonda kavga etti.

Şeyma Subaşı'nın adı son olarak Selim Şankaya ile anılıyor.