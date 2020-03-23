Serenay Sarıkaya'nın öyle bir fotoğrafı internete sızdı ki... İşte eski Miss Turkey güzelinin şok eden hali 23.03.2020 19:20

Serenay Sarıkaya güzelliği ve oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya Miss Turkey 2012 yılında ikinci seçildi ve oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bu kez de kendisinden 18 yaş büyük olan sevgilisi Cem Yılmaz ile gündeme geliyor. Yaptığı Instagram paylaşımları ile de adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın çocukluk dönemine ait fotoğrafları internete sızdı. Ünlü oyuncuyu görenler şok oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın çocukluğundan kareler...