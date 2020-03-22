Haberler Galeri Magazin Serenay Sarıkaya'nın öyle bir fotoğrafı internete sızdı ki... İşte eski Miss Turkey güzelinin şok eden hali

Serenay Sarıkaya'nın öyle bir fotoğrafı internete sızdı ki... İşte eski Miss Turkey güzelinin şok eden hali

Serenay Sarıkaya güzelliği ve oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya Miss Turkey 2012 yılında ikinci seçildi ve oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bu kez de kendisinden 18 yaş büyük olan sevgilisi Cem Yılmaz ile gündeme geliyor. Yaptığı Instagram paylaşımları ile de adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın çocukluk dönemine ait fotoğrafları internete sızdı. Ünlü oyuncuyu görenler şok oldu. İşte Serenay Sarıkaya ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...

22.03.2020 12:26 - Son Güncelleme: 22.03.2020 12:26
Serenay Sarıkaya'nın öyle bir fotoğrafı internete sızdı ki... İşte eski Miss Turkey güzelinin şok eden hali

Serenay Sarıkaya'nın ortaya çıkan fotoğrafı görenleri şok etti. 28 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram paylaşımları ve Cem Yılmaz aşkı ile sosyal medya gündeminde yerini alırken, ortaya çıkan çocukluk hali herkesi şaşırttı. İşte Miss Turkey 2012'de ikinci seçilen Serenay Sarıkaya'nın ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya'nın öyle bir fotoğrafı internete sızdı ki... İşte eski Miss Turkey güzelinin şok eden hali

Birce Akalay

Serenay Sarıkaya'nın öyle bir fotoğrafı internete sızdı ki... İşte eski Miss Turkey güzelinin şok eden hali
Serenay Sarıkaya'nın öyle bir fotoğrafı internete sızdı ki... İşte eski Miss Turkey güzelinin şok eden hali

Arzum Onan

Serenay Sarıkaya'nın öyle bir fotoğrafı internete sızdı ki... İşte eski Miss Turkey güzelinin şok eden hali
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'ten boşanan Gökhan Töre'den şok haber! Buket Büyükdere itiraf etti
Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'ten boşanan Gökhan Töre'den şok haber! Buket Büyükdere itiraf etti