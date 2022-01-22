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Serenay Sarıkaya'dan saldırı sonrası ilk açıklama

Serenay Sarıkaya'dan saldırı sonrası ilk açıklama
22.01.2022 20:32

OTOMATİK OYNAT

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Etiler'de oturduğu siteye girerken saldırıya uğramıştı. Oyuncunun şoförünün kullandığı araca tekme atan kişi, ağır küfürler sarf ederek korku dolu anlar yaşatmıştı. Olayları duyan Umut Evirgen ise soluğu arasının açık olduğu sevgilisinin yanında almış ve dört korumayı Sarıkaya’nın evinin önüne bırakmıştı. Serenay Sarıkaya, tüm bu yaşananların ardından ilk kez konuştu. Maslak’ta objektiflere yansıyan ve keyifsiz olduğu gözlenen oyuncu, olayın detaylarını anlattı. İşte o açıklama...

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