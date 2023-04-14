Serenay Sarıkaya’dan eski sevgilisi hakkında bomba itiraf: "Bugün gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese gelirim"

Kariyer kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, son olarak Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti. Sarıkaya, şimdi ise özel hayatına dair yaptığı bir itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuk olduğu bir YouTube programına konuk olan Sarıkaya, bir eski sevgilisi için çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Bugün gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese gelirim" diyen Sarıkaya'nın açıklamasının ardından gözler Kerem Bursin, Çağatay Ulusoy ve Cem Yılmaz'a çevrildi. İşte detaylar...