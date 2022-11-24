Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan olay yakınlaşma! Seda Akman ile görüntülenmişti: "Eski sevgili ile yeniden mi?"

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan olay yakınlaşma! Seda Akman ile görüntülenmişti... Şoke eden yakınlaşma "Eski sevgili ile aşk yeniden mi?" sorularını da beraberinde getirdi. 2012-2013 yılları arasında Ahu Yağtu ile evli kalan Cem Yılmaz'ın eski sevgili listesi bir hayli kabarık. Kimileri kendinden yaşça küçük kimileri ise magazin camiasının gözde isimleri... Serenay Sarıkaya, Cansu Dere, Demet Şener, Ayşe Hatun Önal ve daha birçok isimle aşk geçmişi olan Cem Yılmaz son olarak Seda Akman'la görüntülenmişti. Ancak Cem Yılmaz eski aşkı Serenay Sarıkaya'yla samimi bir gece geçirdi. Cem Yılmaz ve eski aşkı Serenay Sarıkaya 'yeniden mi?' sorularına bakın nasıl yanıt verdi. İşte takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın çektiği görüntüler...