Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın evinin önünde... 'Kendine iyi bak hayatım' | Video 03.03.2020 11:16

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, Atina'dan sonra ilk kez birlikte görüntülendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen ve ilişkileri hakkında konuşmak istemeyen çiçeği burnunda çift, Cem Yılmaz'ın evinin önünde yakalandı. Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay'a evine kadar bıraktığı için teşekkür ederken Serenay bakın ne yaptı....

Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz devame diyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen Atina sokaklarından sonra yer İstanbul... İstanbul'da ilk kez birlikte görüntülenen Serenay - Cem ikilisi, karşısında kameraları görünce şoke oldu.

SERENAY'DAN JEST!

Serenay Sarıkaya, önceki gece ünlü komedyeni Levent'teki evine bıraktı. Yılmaz'ın sevgilisine, "Hayatım, teşekkür ederim. Kendine iyi bak" dediği duyuldu.

Cem Yılmaz ile 1.5 yıl aşk yaşadığı Defne Samyeli'nin ilişkisi geçen kasım ayında sona erdi. Ayrılığın ardından bir süre yalnız kalan Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

Sevgililer 3 hafta önce Yunanistan'ın başkenti Atina'da görüntülenince aşk yaşadıkları ortaya çıktı.Defne Samyeli "Konduramadım, ama ne yazık ki doğruymuş. Her şeyi magazin basınından öğrendim" diyerek ihanete uğradığını açıkça dile getirdi.Cem Yılmaz konuşmak yerine eski sevgilisini takibi bıraktı, fotoğraflarını sildi. Sarıkaya ise "Her şey gördüğünüz gibi" sözleriyle aşkı onayladı.

"NÜFUS MÜDÜRÜ MÜSÜN?"

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile yaş farkı hakkında yöneltilen soruya, "Nüfus Müdürlüğü'nden misin sen?" ifadelerini kullandı.